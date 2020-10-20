شكرا لقرائتكم خبر عن محيى الدين يقضى إجازته بكفر شكر ويسافر واشنطن نهاية الشهر لتولي منصبه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقضى الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى الجديد لصندوق النقد الدولى، وممثل مصر والدول العربية إجازته فى بلدته كفر شكر لمحافظة القليوبية، تمهيدا للسفر إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لاستلام مهام منصبه الجديد أواخر الشهر الجارى. وانتخب المرشح المصرى الدكتور محيي الدين بالإجماع مديراً تنفيذياً بصندوق النقد الدولي وعضواً بمجلس إدارته، ممثلاً لمصر ومجموعة الدول العربية التي تتضمن مصر والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والأردن والعراق ولبنان واليمن بالإضافة إلى المالديف.

وقال مصدر مطلع لـ"الخليج 365" أن محيى الدين فى القاهرة منذ نحو أسبوع، ومن المنتظر أن يلتقى عددا من المسؤلين قبيل سفره .

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وبموجب هذا المنصب سيكون الدكتور محمود محيي الدين ممثلا لمصر والمجموعة العربية بمجلس ادارة صندوق النقد الدولي، وأكد محيي الدين، أن عمله سيكون منصبا على مساندة الدول العربية لتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية من خلال سياساتها المالية و النقدية خاصة أن هذه الفترة تشهد تحديات كبري للتعامل مع تبعات جائحة كورونا وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية وخاصة تراجع معدلات النمو والتشغيل وزيادة المديونية.

كان محيى الدين يشغل منصب مبعوثاً للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة .

يشار أن الدكتور محمود محيى الدين تربطه علاقة قوية مع المدير العام لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا حيث عملت معا فى البنك الدولى كان يتولى هو منصب النائب الأول وهى منصب المدير الإدارى قبل توليها مسؤليتها فى صندوق النقد.