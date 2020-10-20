إبراهيم العربى: إنشاء الغرفة الأفريقية البرازيلية يدعم التبادل التجاري مع القارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن اتفاقية إنشاء الغرفة الأفريقية البرازيلية سيكون لها مردود هام على اتحاد الغرف الأفريقية الذى يمثل اتحادات الغرف الوطنية فى عموم القارة الأفريقية، وعشرات الملايين من أعضائهم، دعامة النماء والتنمية، مجتمع المال والأعمال والمهنيين فى شتى المجالات من خلال ربطهم بشركاء من البرازيل وأمريكا الجنوبية لتنمية التجارة والاستثمار.

وأكد العربى أهمية الغرفة الجديدة بعد تحقيق حلم إتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1,4 تريليون دولار، لتتكامل مع إتفاقية الميركوسور التى تجمع دول أمريكا الجنوبية، لتنطلق علاقاتنا الإقتصادية إلى أفاق جديدة والذى سيحقق العائد الاقتصادى لنا جميعا من خلال تكامل المميزات النسبية، لنصنع محليا، ونغزوا سويا الاسواق الاقليمية، فننمى صادراتنا السلعية والخدمية معا، خاصة وأن أفريقيا هى ثانى أكبر قارة، بها ثمن سكان العالم، بأعلى نسبة نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية.

ودعى العربى فى كلمته لدعم التعاون الثلاثى من خلال التصنيع المشترك على أرض مصر للاستفادة من مناطق التجارة الحرة التى تتجاوز 2,7 مليار مستهلك فى الاتحاد الاوروبى، وافريقيا والوطن العربى، الى جانب استغلال مصر كمركز لوجيستى للشركات البرازيلية للوصول الى الاسواف المجاورة.

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وأكد روبين حنون رئيس الغرفة العربية البرازيلية على اهمية التعاون مع مصر خاصة وانها ثانى دولة عربية والاولى افريقيا من حيث حجم التبادل التجارى، وهى الدولة الوحيدة فى افريقيا والشرق الاوسط التى حافظت على معدل نمو اقتصادى اثناء جائحة كورونا.

وأشار حنون إلى الفرص المتعددة التى يتحيها الاقتصاد المصرى المتنوع خاصة فى المشروعات الكبرى التى اطلقتها الحكومة مثل استصلاح المليون ونصف فدان ومحور قناة السويس والمدن الجديدة بخلاف الصناعة والتجارة واللوجيستيات.

وأوضح حنون أن تلك الاتفاقية ستكون آلية فاعلة لتنمية العلاقات الثنائية بين البرازيل ومصر إلى جانب العلاقات الإقليمية بين الميركوسور وإفريقيا.

وكان جاير بولسونارو رئيس البرازيل افتتح المؤتمر العربى البرازيلى الذى عقد بمدينة ساوباولو بحضور أكثر من 30 ألف مشارك فعلى وافتراضى عن بعد حيث شهد مراسم توقيع اتفاقية انشاء الغرفة الافريقية البرازيلية بين المهندس ابراهيم محمود العربى رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الأفريقية، وروبين حنون رئيس الغرفة العربية البرازيلية والتى تشمل دول أمريكا الجنوبية.تتح جاير بولسونارو رئيس البرازيل المؤتمر العربى البرازيلى الذى عقد بمدينة ساوباولو بحضور أكثر من 30 ألف مشارك فعلى وافتراضى عن بعد حيث شهد مراسم توقيع اتفاقية انشاء الغرفة الأفريقية البرازيلية بين المهندس ابراهيم محمود العربى رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الأفريقية، وروبين حنون رئيس الغرفة العربية البرازيلية والتى تشمل دول أمريكا الجنوبية.