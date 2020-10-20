شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الحديد والصلب تحذر العاملين من تداول معلومات وبيانات الشركة على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المهندس على عبد المحسن الرئيس التنفيذى لشركة الحديد والصلب، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال قرارا يمنع العاملين تداول بيانات ومعلومات عن الشركة على صفحات التواصل الاجتماعى.

وبحسب منشور الشركة فقد حذر الرئيس التنفيذى جنيه العاملين من تداول أي معلومات أو أخبار أو بيانات تخص الشركة، أو الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، أو وزارة قطاع الأعمال العام ، علي الصفحات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعى.

وبحسب المنشور سيتم التحقيق مع من يخالف ذلك واتخاذ الاجراءات القانونية ضده.

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يشار إلى أنه مؤخرا أعربت اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية عن رفضها لمسودة لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام، التى أرسلتها وزارة قطاع الأعمال العام للشركات للنظر فيها تمهيدا لصياغتها وإقرارها وطالبت بتعديلات جوهرية عليها.

جدير بالذكر أنه سبق أن تم تشكيل مجلس إدارة جديد لشركة الحديد والصلب لحين العرض على أول جمعية عمومية غير عادية للشركة برئاسة المهندس فاروق خميس رئيس مجلس إدارة غير متفرغ.