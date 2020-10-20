شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين تتراجع بنسبة 0.44% بجلسة الثلاثاء بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.44% خاسراً 6.47 نقطة ليغلق عند مستوى 1454.61 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.4 مليون سهم بقيممة 483.9 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 28.52% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1%، شركة الإثمار القابضة بنسبة 7.23%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.37%، كما هبط سهمي إي بي إم تيرمينالز البحرين، عقارات السيف بنسبة 0.45%، 0.58%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 5.91% مدفوعاً بصعود سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 1.33%، كما صعد قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.08% مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.93%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.19%.

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وفي سياق متصل فاز مصرف السلام-البحرين، بجائزة أفضل بنك تجزئة إسلامي في مملكة البحرين لعام 2020 من مجلة "جلوبال بانكينح آند فاينانس ريفيو" البريطانية، وهي ثاني جائزة مرموقة يحصل عليها مصرف السلام خلال العام في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية، وتأتي الجائزة بعد فترة وجيزة من حصوله على جائزة أفضل مصرف إسلامي في مملكة البحرين للعام الثاني على التوالي من المجلة المالية الأمريكية "جلوبال فاينانس".

وفي سياق آخر أعلن المصرف الخليجي التجاري، عن بيع المساهم الرئيسي Goldilocks Investment Company limited، 330 ألف سهم لتنخفض حصته من 87.608 مليون سهم تعادل 9.82% إلى 87.278 مليون سهم تعادل 9.78%.