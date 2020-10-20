شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبي تفقد 28 نقطة بجلسة منتصف الأسبوع بضغوط هبوط "الإمارات دبي الوطني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.26% خاسراً 28 نقطة ليغلق عند مستوى 2180.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 137 مليون سهم محققة ما قيمته 174.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 2389 صفقة لعدد 30 سهماً، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.02%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.76%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.12%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.82%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.58%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.12%.

وقفزت 6 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم بنك دبي التجاري بنسبة 4.11%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 3.87%، فيما تراجع 18 سهماً على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.51%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 3.44%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 4.5 مليون ورقة بقيمة 44.2 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 3.18%.

وفي سياق متصل أعلن الإمارات الإسلامي، عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث استمر المصرف بزيادة مبلغ مخصصات انخفاض القيمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات التي تسببت بتسجيل صافي خسارة للمصرف بمبلغ 311 مليون درهم للتسعة أشهر الأولى من العام 2020، ولا تزال الميزانية العمومية للإمارات الإسلامي تحافظ على مركزها السليم المدعوم بتغطية قوية ومعدلات جيدة من السوة ونسبة كفاية رأس المال، كما تلقى الإمارات الإسلامي طلباً قوياً على إصداراته القياسية للصكوك في سبتمبر.

وأضاف المصرف، في بيان لبورصة دبي، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الموجودات بلغ 70.1 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 8% عن نهاية العام العام 2019، وبلغت الأنشطة التمويلية والاستثمارية المدينة 41 مليار درهم مرتفعة بنسبة 9% عن نهاية العام 2019، وارتفعت حسابات العملاء البالغة 45.9 مليار درهم بنسبة 1% عن نهاية العام 2019، وارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 11% عن نهاية العام 2019، وبلغ إجمالي الدخل للمصرف 1.6 مليار درهم منخفضاً بنسبة 23% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق،.

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وتابع وانخفضت هوامش الدخل الممول بواقع 39 نقطة أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب تراجع معدلات الربح، وبلغت نسبة التمويلات منخفضة القيمة 8.3% مع الحفاظ على نسبة التغطية القوية عند 109.1%، ونسبة التمويل إلى الودائع عند 89% تعكس مركز السيولة، وبلغت نسبة الشق الأول من رأس المال نسبة قوية عند 18% ونسبة كفاية رأس المال 19.2%.

كما أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن تحقيق صافي أرباح بلغ 5.6 مليار درهم للتسعة أشهر الأولى من عام 2020، وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 21% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وشهد الدخل غير الممول نمواً بواقع 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مع ضم نتائج دينيزبنك المالية للعام، وانخفض صافي الأرباح بنسبة 55% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة ارتفاع رسوم مخصصات انخفاض القيمة والأرباح الناتجة عن التخارج من حصة في نتورك انترناشيونال، والتي لم تتكرر في العام 2020، ولا تزال الميزانية العمومية للمجموعة تحافظ على مركزها السليم مع استقرار جودة الائتمان إلى جانب معدلات السيولة ونسب رأس المال القوية، كما واصلت المجموعة رفع مخصصات انخفاض القيمة لتغطية المرحلتين 1و2 في ظل المناخ الاقتصادي الحافل بالتحديات.

وحقق بنك الإمارات دبي الوطني، بحسب بيان لبورصة دبي، اليوم الثلاثاء، إجمالي الدخل 18.3 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة نمو القروض متضمنًا دينزبنك، وبلغ صافي الأرباح 5.6 مليار درهم منخفضاً بنسبة 55% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة ارتفاع حجم المخصصات والأرباح الناتجة عن التخارج من حصة في نتورك انترناشيونال، والتي لم تتكرر في العام 2020، وباستتثناء الأرباح النتاجة عن صفقة نتورك انترناسوينال في العام 2019، وانخفض صافي الأرباح بنسبة 30%.

وفي سياق آخر أعلنت شركة أرابتك القابضة، عن تأجيل موعد انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة، والذي كان من المقرر عقده يوم الاثنين 19 أكتوبر، وعليه سوف يتم انعقاد المجلس في يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.