شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 11165 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 2096 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 13045 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 4284 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 1939 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 2851 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.67% ليصل إلى مستوى 1105 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار، عن موافقة المساهمون بالأغلبية على تقسيم الشركة، وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم، واتخاذ القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019 أساساً لتاريح الانقسام بحيث تظل شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (الشركة القاسمة) قائمة، ويخفض رأسمالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة الاسمية لأسهمها، على أن تتخصص الشركة القاسمة في القيام بالأنشطة الاستثماري المتنوعة، وتظل محتفظة بترخيصها كشركة غرضها "الاشتراك في تأسيس كافة الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

بينما ينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم شركة أوراسكوم المالية القابضة، (الشركة المنقسمة) في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ويتمثل غرضها في الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها والتي تعمل في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية، وعلى أن تكون الشركات الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسب الملكية لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم.

كما وافق المساهمون بالأغلبية على إعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة لكلا من الشركة القاسمة والشركة المنقسمة، بحيث تظل تبعية 9 شركات تعمل في مجالات استثمارية متنوعة تابعة للشركة القاسمة، وتحول تبعية شركة بلتون المالية القابضة، وفي شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية فضلاً عن الحساب الجاري المستحق لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة من شركة فيكتوار انفستمنت إلى الشركة المنقسمة، وفقاً للتفصيل الوارد بمشروع التقسيم التفصيلي والتقرير الصادر عن الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وفي السياق ذاته قرر مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن، الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة على استخدام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في النظام الأساسي للشركة، والنظر في تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 4 جنيهات إلى 40 قرشاً للسهم الواحد، وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي بناءً على ذلك، علاوة على تعديل المادة 21 من النظام الأساسي للشركة بشأن عدد أعضاء مجلس الإدارة.

Advertisements

كما قرر المجلس الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية، في نفس اليوم والمكان، بناءً على طلب أحد المساهمين المالكين لحوالي 10% من أسهم رأس المال لإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد بعد التغيرات التي تمت على هيكل المساهمين، وإخلاء طرف المجلس الحالي.

وفي سياق منفصل أعلنت الشركة العربية لحليج الأقطان، عن قائمة الدخل المجمعة (غير المدققة) عن الفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، حيث تحولت الشركة للخسائر بقيمة 188.4 مليون جنيه خلال فترة الستة أشهر الأولى من عام 2020 مقابل 1.7 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة انخفاض 11422%، وحققت الشركة إجمالي إيرادات 1.1 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

وأرجعت الشركة العربية لحليج الأقطان، تحقيق الشركة 188 مليون جنيه خسائر عن الفترة المنتهية في يونيو لعام 2020، بسبب أولاً تحقيق صافي خسائر بشركة النيل الحديثة بقيمة 170 مليون جنيه، ثانياً تحقيق صافي خسائر بشركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو) بقيمة 76 مليون جنيه، ثالثاً تحقيق صافي خسائر بالشركة المصرية للغزل والنسيج بقيمة 17 مليون جنيه.

وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت إدارة شركتي وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 230 سهم، 25 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مصر للأسمنت-قنا، 100 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 1.7 مليون سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، 1000 سهم، 820 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، راية القابضة للاستثمارات المالية، سبيد ميديكال، 100 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، 500 ألف سهم، على التوالي.

فيما كشف نموذج تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين لشركة القلعة للاستشارات المالية، عن زيادة نسبة مساهمة رجل الأعمال صادق أحمد صادق السويدي بالقلعة من 5.35% إلى 5.62% خلال الربع الحالي، واستقرت باقي نسب المساهمين بالشركة.

وفي سياق ذاته أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 8 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، دلتا للإنشاء والتعمير، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الألومنيوم العربية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العالمية للاستثمار والتنمية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية.