شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم الإمارات ترتفع رغم هبوط البورصات الرئيسية بالخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت أسواق الأسهم في الإمارات على صعود اليوم الاثنين، مدعومة بشركات العقارات والبنوك، وفي تحد لخسائر الأسواق الأخرى بالخليج، وارتفع مؤشر دبي 1.3 بالمئة، حيث زاد سهم بنك دبي الإسلامي 1.7 بالمئة وإعمار العقارية 1.9 بالمئة، وأمس الأحد أطلق سوق دبي المالي منصة لتداول العقود الآجلة لأسهم بنك دبي الإسلامي وإعمار العقارية.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة. وزاد سهم الدار العقارية 2.9 بالمئة وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول 0.4 بالمئة، يزور ممثلون عن قطاعات السياحة والسفر والإعلام في إسرائيل الإمارات هذا الأسبوع بدعوة من الاتحاد للطيران وقطاع السياحة في أبوظبي.

وأغلق المؤشر القياسي السعودي منخفضا 0.2 بالمئة. ونزل سهم أكبر بنوك المملكة، البنك الأهلي التجاري، 1.3 بالمئة بينما فقد سهم أرامكو السعودية 0.6 بالمئة، قررت أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إعادة تقييم مشروعهما لتحويل النفط الخام إلى كيماويات بقيمة 20 مليار دولار وتدرسان الآن دمج مرافق قائمة بدلا من ذلك.

وهبط سهم سابك 0.1 بالمئة عند الإغلاق وكان قد ارتفع بما يصل إلى 1.2 بالمئة خلال اليوم.

وأغلق المؤشر القطري منخفضا 0.1 بالمئة مع نزول سهم صناعات قطر 1.1 بالمئة وبروة العقارية 1.2 بالمئة.

وارتفع سهم مصرف قطر الإسلامي 0.4 بالمئة بعدما كلف مجموعة من البنوك بترتيب إصدار صكوك مقومة بالدولار لأجل خمسة أعوام.

وفي مصر، نزل مؤشر الأسهم القادية 0.1 بالمئة. وفقد سهم البنك التجاري الدولي 0.5 بالمئة وسهم الشركة الشرقية للدخان 1.3 بالمئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

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السعودية.. فقد المؤشر 0.2 بالمئة ليسجل 8548 نقطة.

أبوظبي.. زاد المؤشر 0.3 بالمئة إلى 4560 نقطة.

دبي.. صعد المؤشر 1.3 بالمئة إلى 2209 نقاط.

قطر.. نزل المؤشر 0.1 بالمئة إلى 10000 نقطة.

مصر .. انخفض المؤشر 0.1 بالمئة إلى 11171 نقطة.

البحرين.. فقد المؤشر 1.1 بالمئة ليسجل 1461 نقطة.

سلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.4 بالمئة إلى 3589 نقطة.

الكويت.. نزل المؤشر 1.5 بالمئة إلى 6219 نقطة.