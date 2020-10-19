شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 42.73 دولار لبرنت و40.69 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم، 42.73 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت تسليم ديسمبر منخفضا بمقدار 20 سنتا أو ما يوازي 0.5 % وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر نوفمبر 40.69 دولار للبرميل،منخفضا بمقدار 19 سنتا.

وشهدت أسعار النفط اليوم انخفاضا بعد أن جاء نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثالث من العام أضعف من المتوقع، مما سلط الضوء على بواعث القلق من تأثير تنامي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم على الطلب بأكبر مستورد للخام في العالم، نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم 4.9% على أساس سنوي في الربع الثالث، بينما توقع المحللون نموه 5.2% حسبما أظهرته البيانات الحكومية وفقا لرويترز وكبحت شركات التكرير في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، معدلات معالجة الخام في سبتمبر.

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ومن المقرر أن تجتمع لجنة مراقبة وزارية مشتركة، تشمل المنتجين الكبيرين السعودية وروسيا وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في إطار ما يعرف بأوبك+، الإنتاج منذ يناير 2017 في مسعى لموازنة السوق ودعم الأسعار وخفض المخزونات.

وتكبح المجموعة حاليا الإنتاج 7.7 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 9.7 مليون برميل يوميا، ومن المقرر أن تقلص التخفيضات مليوني برميل يوميا بحلول يناير.