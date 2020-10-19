شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة بفضل تجدد الآمال فى اتفاق تحفيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع اليوم الاثنين، بفضل الآمال حيال توافر لقاح لفيروس كورونا بنهاية السنة، بينما تشجع المستثمرون أيضا بمؤشرات على إمكانية التوصل قريبا إلى اتفاق في واشنطن بشأن حزمة مالية. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 27.24 نقطة بما يعادل 0.10 بالمئة ليصل إلى 28633.55 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 9.85 نقطة أو 0.28 بالمئة مسجلا 3493.66 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 60.78 نقطة أو 0.52 بالمئة إلى 11732.34 نقطة.

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