شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالختام..وهبوط 148 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.15% خاسراً 13.20 نقطة ليغلق عند مستوى 8547.61 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.43% خاسراً 209.49 نقطة ليغلق عند مستوى 14419.15 نقطة، وبلغ حجم التداول 377.3 مليون سهم بقيمة 9.1 مليار ريال.

وهبط 15 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.51%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.15%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.12%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.88%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.59%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.54%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.52%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.43%، ثم قطاعي المواد الأساسية والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.37%، فيما ارتفع قطاع المرافق العامة بنسبة 5.72%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.19%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.07%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.01%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.52%.

وقفز 44 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الكابلات السعودية" بنسبة 9.96%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 7.08%، ثم سهم "مسك" بنسبة 6.87%، فيما تراجع 148 سهماً على رأسها سهم "تعليم ريت" بنسبة 6.05%، ثم سهم "كيمانول" بنسبة 5.97%، ثم سهم "زين السعودية" بنسبة 4.84%، فيما تصدر سهم "كهرباء السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 434.8 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن إضافة حقوق الأولوية المتداولة لشركة الإتصالات المتنقلة السعودية على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الاثنين.

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وفي سياق آخر أعلن بنك العربي الوطني، عن عزمه إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي، من خلال طرحها داخل وخارج المملكة العربية السعودية على مستثمرين مؤهلين، كما قام البنك بتعيين شركة اتش اس بي سي بي ال سي وشركة جي. بي. مورقان للأوراق المالية بي ال سي كمديرا الاكتتاب وسجل الاكتتاب، بالإضافة إلى شركة العربي الوطني للاستثمار كمدير للاكتتاب، لعقد مكالمات مع المستثمرين المحليين والدوليين ابتداءً من 19 أكتوبر.

وكانت موافقة مجلس إدارة بنك العربي الوطني، قد صدرت يوم 22 سبتمبر الماضي، على إصدار وطرح الصكوك وفقًا لظروف السوق واحتياجات البنك المالية والاستراتيجية، وذلك بحسب ما يراه البنك ملائمًا.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة المراكز العربية، عن نجاحها في افتتاح أكبر دار للسينما في المملكة العربية السعودية بمركزها التجاري "الظهران مول" يوم الخميس الماضي، وتضم هذه الدار 18 شاشة سينمائية بطاقة استيعابية 2,368 مقعدًا على مساحة تبلغ 9,663 مترًا مربعًا من إجمالي المساحات القابلة للتأجير بالظهران مول.

وسوف يتم تشغيل هذه الدار بواقع 50% من طاقته الاستيعابية حتى إشعار آخر، بما يتوافق مع تدابير الصحة والسلامة التي تتبناها الشركة، منوها إلى أنه يتم تحفيز الزوار على شراء تذاكرهم من خلال أحد ماكينات صرف التذاكر الآلية الخمس التابعة للدار.