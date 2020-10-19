شكرا لقرائتكم خبر عن تونس قد تطلب من البنك المركزى شراء سندات للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية التونسى علي الكعلي اليوم الاثنين، إن من المرجح أن تطلب الحكومة من البنك المركزي شراء سندات للمرة الأولى من أجل تمويل عجز قياسي متوقع في ميزانية 2020.

وأبلغ مسؤولون رويترز أن الحكومة رفعت تقديرات العجز المتوقع للعام 2020 من نحو سبعة بالمئة إلى حوالي 14 بالمئة، حيث سيزيد الإنفاق بنحو أربعة مليارات دولار. Advertisements

وكان قد قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي إن تونس ستجري مناقشات مع الصندوق في الأسابيع القليلة المقبلة وقد تطلب مزيدا من التمويل.