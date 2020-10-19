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تونس قد تطلب من البنك المركزى شراء سندات للمرة الأولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية التونسى علي الكعلي اليوم الاثنين، إن من المرجح أن تطلب الحكومة من البنك المركزي شراء سندات للمرة الأولى من أجل تمويل عجز قياسي متوقع في ميزانية 2020.

وأبلغ مسؤولون رويترز أن الحكومة رفعت تقديرات العجز المتوقع للعام 2020 من نحو سبعة بالمئة إلى حوالي 14 بالمئة، حيث سيزيد الإنفاق بنحو أربعة مليارات دولار.

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وكان قد قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي إن تونس ستجري مناقشات مع الصندوق في الأسابيع القليلة المقبلة وقد تطلب مزيدا من التمويل.

واتفقت تونس مع صندوق النقد في أبريل على اقتراض 743 مليون دولار للمساعدة في مواجهة الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس ، وذلك بعد أن حل أجل برنامج سابق لقرض طويل المدى من الصندوق أيضا.

 

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