شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 19-10-2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الاثنين 19-10-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 231.03 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24
بنحو 231.03 ريال بما يعادل 61.60 $
سعر الذهب عيار 22
بنحو 211.78 ريال بما يعادل 56.47 $
سعر الذهب عيار 21
بنحو 202.16 ريال بما يعادل 53.90 $
سعر الذهب عيار 18
بنحو 173.28 ريال بما يعادل 46.20 $
سعر الذهب عيار 14
بنحو 134.77 ريال بما يعادل 35.93 $
سعر الذهب عيار 12
بنحو 115.52 ريال بما يعادل 30.80 $
سعر أوقية الذهب
بنحو 7,185 ريال بما يعادل 1,916 $
سعر جنيه الذهب
بنحو 1,617 ريال بما يعادل 431.20 $
سعر كيلو الذهب
بنحو 231,033 ريال بما يعادل 61,598 $
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين تدعمها بواعث القلق من تفاقم جائحة كوفيد-19، بينما تعززت أسعار المعدن النفيس أيضا بالآمال حيال حزمة تحفيز أمريكية جديدة قبيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.6% إلى 1909.90 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% لتسجل 1912.40 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 19-10-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.