شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 19-10-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الاثنين 19-10-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 231.03 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 231.03 ريال بما يعادل 61.60 $

سعر الذهب عيار 22

بنحو 211.78 ريال بما يعادل 56.47 $

سعر الذهب عيار 21

بنحو 202.16 ريال بما يعادل 53.90 $

سعر الذهب عيار 18

بنحو 173.28 ريال بما يعادل 46.20 $

سعر الذهب عيار 14

بنحو 134.77 ريال بما يعادل 35.93 $

Advertisements

سعر الذهب عيار 12

بنحو 115.52 ريال بما يعادل 30.80 $

سعر أوقية الذهب

بنحو 7,185 ريال بما يعادل 1,916 $

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,617 ريال بما يعادل 431.20 $

سعر كيلو الذهب

بنحو 231,033 ريال بما يعادل 61,598 $

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين تدعمها بواعث القلق من تفاقم جائحة كوفيد-19، بينما تعززت أسعار المعدن النفيس أيضا بالآمال حيال حزمة تحفيز أمريكية جديدة قبيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.6% إلى 1909.90 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% لتسجل 1912.40 دولار.