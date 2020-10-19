شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التجارة: 1.677 مليار دولار قيمة صادرات الحاصلات الزراعية خلال 8 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة التجارة والصناعة أن صادرات الحاصلات الزراعية خلال الفترة (يناير - أغسطس) من العام الحالي بلغت مليارًا و677 مليون دولار.

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وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين، أن روسيا احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية خلال الـ8 أشهر الأولى بقيمة 264 مليون دولار، تلاها المملكة العربية السعودية بقيمة 170 مليون دولار، وجاءت هولندا في المرتبة الثالثة بقيمة 160 مليون دولار.

وحول أهم البنود السلعية المصدرة، أشارت الوزارة إلى أنه تم تصدير فاكهة بقيمة 755 مليون دولار، فيما بلغت صادرات البطاطس خلال الـ8 أشهر نحو 222 مليون دولار، وبلغت قيمة صادرات الموالح نحو 150 مليون دولار، فيما بلغت صادرات مصر من الثوم والبصل نحو 135 مليون دولار.