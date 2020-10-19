شكرا لقرائتكم خبر عن "الصادرات والواردات": فحص 9833 رسالة معمليا خلال سبتمبر الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إسماعيل جابر، إن معامل الهيئة قامت بفحص 9833 رسالة معمليا خلال شهر سبتمبر الماضي، بإجمالي وزن بلغ مليونا و756 ألفا و1190 طنا، تم قبول 9617 رسالة منها بإجمالي وزن بلغ مليونا و755 ألفا و500 طن، وتم رفض 216 رسالة بإجمالي وزن 690 طنا لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

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وأضاف - في بيان للهيئة اليوم الاثنين - أن المعامل الصناعية قامت بفحص 7239 رسالة صناعية، بإجمالى وزن 367 ألفا و678 طنا ،خلال سبتمبرالماضي ،تم قبول 7193 رسالة منها، بإجمالي وزن 367 ألفا و449 طنا، ورفض 46 رسالة بإجمالي وزن 229 طنا.

وأوضح أن المعامل الغذائية قامت بفحص 2594 رسالة غذائية، بإجمالي وزن بلغ مليونا و388 ألفا و512 طنا، خلال نفس الفترة، حيث تم قبول 2424 رسالة منها بإجمالي وزن بلغ مليونا و388 ألفا و51 طنا، ورفض 170 رسالة بإجمالي وزن 461 طنا.