شكرا لقرائتكم خبر عن نمو صادرات الخام السعودية إلى 5.97 مليون برميل فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام إلى 5.97 مليون برميل يوميا في أغسطس من 5.73 مليون برميل يوميا في يوليو.

تقدم الرياض وسائر أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام الصادرات الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة، التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وكان قد قال الكرملين اليوم الاثنين إن روسيا والسعودية تجريان محادثات نفطية مهمة وإن زعيمي البلدين الغنيين بالطاقة أجريا مكالمات هاتفية في الآونة الأخيرة تستهدف تحقيق الاستقرار بأسواق الخام.