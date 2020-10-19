شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الاثنين.. وصعود الأسهم الإماراتية وحيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.26% رابحاً 27.59 نقطة ليغلق عند مستوى 2208.81 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.28% رابحاً 12.60 نقطة ليغلق عند مستوى 4559.55 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 20 مليون درهم ليغلق عند مستوى 682.024 مليار درهم.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 1.07% خاسراً 15.86 نقطة ليغلق عند مستوى 1461.08 نقطة، وهبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.39% خاسراً 13.90 نقطة ليغلق عند مستوى 3588.560 نقطة، وسيطر اللون الأحمر على بورصتي قطر والكويت، وتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.15% خاسراً 13.20 نقطة ليغلق عند مستوى 8547.61 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.15% خاسراً 13.20 نقطة ليغلق عند مستوى 8547.61 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.43% خاسراً 209.49 نقطة ليغلق عند مستوى 14419.15 نقطة، وبلغ حجم التداول 377.3 مليون سهم بقيمة 9.1 مليار ريال.

وهبط 15 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.51%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.15%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.12%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.88%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.59%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.54%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.52%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.43%، ثم قطاعي المواد الأساسية والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.37%، فيما ارتفع قطاع المرافق العامة بنسبة 5.72%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.19%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.07%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.01%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.52%.

وقفز 44 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الكابلات السعودية" بنسبة 9.96%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 7.08%، ثم سهم "مسك" بنسبة 6.87%، فيما تراجع 148 سهماً على رأسها سهم "تعليم ريت" بنسبة 6.05%، ثم سهم "كيمانول" بنسبة 5.97%، ثم سهم "زين السعودية" بنسبة 4.84%، فيما تصدر سهم "كهرباء السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 434.8 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.26% رابحاً 27.59 نقطة ليغلق عند مستوى 2208.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 146.6 مليون سهم محققة ما قيمته 103.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2186 صفقة لعدد 31 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.16%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.07%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.12%، ثم قطاعي الخدمات والاتصالات بنسبة 0.97%، 0.91%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 2.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.73%.

وقفز 17 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم بنك المشرق بنسبة 8.36%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 4.35%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.91%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 2.50%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 9.2 مليون ورقة بقيمة 24.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.91%.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.28% رابحاً 12.60 نقطة ليغلق عند مستوى 4559.55 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 0.016 مليار درهم ليغلق عند مستوى 682.024 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 206.9 مليون سهم، بقيمة 655.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 2234 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع العقار بنسبة 2.69%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.48%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.33%، ثم قطاعي الطاقة والاتصالات بنسبة 0.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.11%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.39%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.26%.

وارتفع 12 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 12.24%، ثم سهم شركة الاتحاد للتأمين بنسبة 7.84%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 2.97%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 4.41%، ثم سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 2.42%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 1.29%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 149.5 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.26%.

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بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.07% خاسراً 15.86 نقطة ليغلق عند مستوى 1461.08 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.8 مليون سهم بقيممة 1.3 مليون دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 70.56% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 3.15%، بنك البحرين الإسلامي بنسبة 5%، شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.35%، المصرف الخليجي التجاري بنسبة 2.5%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.82% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.38%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.67%.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.10% خاسراً 10.10 نقطة ليغلق عند مستوى 9999.66 نقطة، وبلغ حجم التداول 221.5 مليون سهم بقيمة 2.2 مليار ريال عبر تنفيذ 8405 صفقة، وتراجع 25 سهماً، وارتفع 17 سهم، واستقرت 6 أسهم، وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.65%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.54%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.36%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.32%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.21%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.08%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.04%.

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.35% خاسراً 76.54 نقطة ليغلق عند مستوى 5609.28 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.52% خاسراً 96.01 نقطة ليغلق عند مستوى 6218.92 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.83% خاسراً 36.72 نقطة ليغلق عند مستوى 4398.42 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.93% خاسراً 41.75 نقطة ليغلق عند مستوى 4454.71 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 314.8 مليون سهم بقيمة 66.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 15.5 ألف صفقة، وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.89%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.82%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1.50%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.47%، ثم قطاع العقار بنسبة 1%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.94%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.73%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.39%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.31%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 2%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.04%.

وجاء سهم شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10.80%، يليه سهم شركة ريم العقارية بنسبة 5.56%، ثم سهم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 5.16%، فيما تصدر سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية-يوباك القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 16.13% يليه سهم الشركة العربية العقارية بنسبة 7.14%، ثم سهم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 7.05%.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.39% خاسراً 13.90 نقطة ليغلق عند مستوى 3588.560 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.7 مليون سهم بقيمة 1.8 مليون ريال عبر تنفيذ 513 صفقة لعدد 43 سهماً.

وارتفع 11 سهماً ببورصة مسقط على رأسها سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 4.13%، ثم سهم "سيمبكورب صلالة" بنسبة 3.81%، ثم سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 2.65%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم "أعلاف ظفار" بنسبة 9.52%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 9.30%، ثم سهم "مدينة مسقط للتحلية" بنسبة 8%، فيما تصدر سهم "أريدو" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 593.8 ألف ريال عماني، وارتفع السهم بنسبة 1.56%.