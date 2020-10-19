شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة مسقط تتراجع بنسبة 0.39% بجلسة الاثنين.. وإيقاف سهم حلويات عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.39% خاسراً 13.90 نقطة ليغلق عند مستوى 3588.560 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.7 مليون سهم بقيمة 1.8 مليون ريال عبر تنفيذ 513 صفقة لعدد 43 سهماً.

وارتفع 11 سهماً ببورصة مسقط على رأسها سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 4.13%، ثم سهم "سيمبكورب صلالة" بنسبة 3.81%، ثم سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 2.65%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم "أعلاف ظفار" بنسبة 9.52%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 9.30%، ثم سهم "مدينة مسقط للتحلية" بنسبة 8%، فيما تصدر سهم "أريدو" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 593.8 ألف ريال عماني، وارتفع السهم بنسبة 1.56%.

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وفي سياق متصل أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية، عن إعادة التداول على أسهم شركة الحسن الهندسية، بعدما أعلنت عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، وحققت الشركة صافي إيرادات بلغ 18.2 مليون ريال عماني مقابل 29.8 مليون ريال عماني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 39%، وتحولت الشركة للخسائر بقيمة 405 ألف ريال عماني مقابل مليون ريال عماني خلال فترة المقارنة.

كما أعلنت سوق مسقط، عن إيقاف سهم شركة حلويات عمان عن التداول، وذلك لعدم إفصاحها عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020م .