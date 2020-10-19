شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: اليورو يخترق المقاومة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج اليورو مقابل الدولار اختراقاً واضحاً لمستوى 1.1745 ويستقر فوقه الآن، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للتحول نحو الارتفاع، حيث إن الثبات فوقه سيدفع السعر إلى 1.1825 كمحطة إيجابية تالية، بينما التداول دونه من جديد سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.1540.

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