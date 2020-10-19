شكرا لقرائتكم خبر عن "ميفك ريت" يُمدد الفترة الإيجارية لمشروع الضيافة لمدة خمس سنوات إضافية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي "ميفك كابيتال" عن قيام صندوق ميفك ريت بتمديد الفترة الإيجارية لمشروع الضيافة لمدة خمس سنوات إضافية تنتهي في عام 2040.

وأشار الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأنه قد تم خفض الأجرة عن الفترة الإيجارية من الأول من أبريل 2020 إلى 31 مارس 2021، لتصبح 3 ملايين ريال، علماً بأن الأجرة الأساسية للفترة المذكورة هي 5.5 مليون حتى 31 مارس 2037.

ونوه الصندوق، إلى أنه بعد تمديد المدة الإيجارية ستكون القيمة الإيجارية 7 ملايين ريال للفترة من 1 أبريل 2037 وحتى 31 مارس 2040.

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ويتوقع الصندوق أن يكون الأثر إيجابي على قيمة حق المنفعة نظير زيادة الفترة الإيجارية وإيجابي أيضاً على التدفقات النقدية للصندوق في الفترة القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق حقق صافي خسارة بـ 26.552 مليون ريال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2020، مُحققاً إجمالي مصاريف وأتعاب للفترة بلغت 7.736 مليون ريال.

ويشار أنه قد تم إدراج وبدء تداول وحدات صندوق "ميفك ريت"، منذ 13 نوفمبر 2018، ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة "ريتس".