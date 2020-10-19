شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يستأنف الارتفاع وسط انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى زيادة التفاؤل حيال بشأن التحفيز النقدي.



وتعرضت المعادن الصناعية لضغوط خلال التعاملات الآسيوية عقب صدور القراءة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الصيني والتي سجلت نموا بنسبة 4.9% في الربع السنوي الثالث دون توقعات بتحقيق نمو نسبته 5.5%.

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ويرى محللون أن الإدارة الأمريكية برئاسة "دونالد ترامب" سوف تحاول التوصل إلى اتفاق مع زعماء الكونجرس بشأن حزمة التحفيز الثانية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا"، وذلك قبيل انتخابات الرئاسة المرتقبة في نوفمبر/تشرين الثاني.



ومن ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 93.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.7 نقطة وأقل مستوى عند 93.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 3.09 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 3.10 دولار وأقل سعر عند 3.05 دولار.