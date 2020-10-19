شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع على نطاق واسع بفعل آمال التحفيز فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي على نطاق واسع بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى أسبوعين ، بفعل تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، مع تصاعد آمال إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية عقب التصريحات الأخيرة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.5 % إلى مستوى 93.22 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.73 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.76 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.1% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أسبوعين عند 93.91 نقطة.

Advertisements

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،أظهرت بيانات ارتفاع تجاوز التوقعات لمبيعات التجزئة الأمريكية خلال أيلول/سبتمبر ،عززت آمال تعافي الاقتصاد الأمريكي سريعا من أزمة فيروس كورونا ، وحسنت معنويات المستثمرين بأسواق المال العالمية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.7% ، فى أول مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بفعل الشكوك حول التحفيز المالي الجديد فى الولايات المتحدة ،ومخاوف حول الموجة الثانية من فيروس كورونا.

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي"نانسي بيلوسي" يوم الأحد إنه على الرغم من استمرار الخلافات بين الديمقراطيين فى الكونغرس ومفاوضي البيت الأبيض ، الإ أنها لا تزال متفائلة بشأن تمرير التشريعات الخاصة بصفقة التحفيز المالي قبل انتخابات الرئاسة فى 3 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.