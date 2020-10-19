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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع قرابة 3% بفضل الهبوط الحاد فى مستويات الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة قرابة 3% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين بفضل الهبوط الحاد فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين فى معظم أسواق المال العالمية.
ارتفعت أسعار الفضة قرابة 3.0% إلى مستوي 24.87$ ، من مستوي الافتتاح عند 24.15$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 24.10$.
أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.5% ، مع هبوط معظم أسعار المعادن والسلع بالأسواق العالمية.
وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت أسعار الفضة نسبة 4% ،فى أول خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.
انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.5% ،ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى أسبوعين عند 93.91 نقطة ، عاكسا الهبوط الحالي حاليا فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
يأتي هذا الهبوط ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ، عقب بيانات قوية عن الاقتصاد الصيني أظهرت تعاف ثاني أكبر اقتصاد فى العالم سريعا من أزمة فيروس كورونا ، بالإضافة إلى تصريحات إيجابية عن التحفيز المالي فى الولايات المتحدة .
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