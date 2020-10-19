شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، بفضل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، بعد تصريحات إيجابية عن التحفيز المالي فى الولايات المتحدة ،وبيانات قوية فى بكين عززت آمال تعاف ثاني أكبر اقتصاد فى العالم سريعا من أزمة فيروس كورونا.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.3% حتى الساعة 11:18 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 1.25% ، فى أول مكسب فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 361.44 نقطة.

وعلى صعيد كامل جلسات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر داو جونز أوروبا نسبة 0.8% ، فى أول خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،لمخاوف حيال الموجة الثانية من فيروس كورونا ،والشكوك حول المساعدات الاقتصادية الجديدة فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

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تصدر قطاع البنوك والخدمات المالية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.0% ، تاليه قطاعات التأمين والتجزئة.

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي"نانسي بيلوسي" يوم الأحد إنه على الرغم من استمرار الخلافات بين الديمقراطيين فى الكونغرس ومفاوضي البيت الأبيض ، الإ أنها لا تزال متفائلة بشأن تمرير التشريعات الخاصة بصفقة التحفيز المالي قبل انتخابات الرئاسة فى 3 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

فى بكين أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الصيني نما فى الربع الثالث من هذا العام بأسرع من الربع الثاني ،وأن الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة سجلوا ارتفاعا تجاوز توقعات الخبراء فى أيلول/سبتمبر.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.75% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مستقرا دون أي تغيير يذكر ، بعد موجة من الخسائر استمرت على مدار الثلاث جلسات السابقة.

فى أوروبا زاد مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.4% ،فى فرنسا أضاف مؤشر كاك 40 نسبة 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنحو 0.2% ، و فى لندن ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.1%.