شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع استنادا على هبوط الدولار قبل خطاب "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقت فى اليوم السابق ،يأتي هذا الارتفاع استنادا على هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، وذلك قبيل خطاب يلقيه رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.75% إلى 1,913.93$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,899.73$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,896.98$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" يوم الجمعة نسبة 0.5% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بسبب تباطؤ طلب الملاذات الآمنة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ، فقدت أسعار الذهب نسبة 1.6% ، فى أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل تركيز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

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انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.3% ،ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى أسبوعين عند 93.91 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ، عقب بيانات قوية عن الاقتصاد الصيني ،والتي أكدت على أن ثاني أكبر اقتصاد فى العالم يتعاف سريعا من أزمة فيروس كورونا.

بحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" خطابا هاما على هامش حلقة نقاش حول العملات الرقمية فى الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بنحو 3.5 طن متري ،فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 1,272.56 طن متري.