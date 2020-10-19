شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل – 19-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم مايكروسوفت (MSFT) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك بعدما سجل أعلى سعر له بتلك الجلسة عند 222.21، ليرتد منه انخفاضاً ليمحو جميع تلك المكاسب، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول بذلك تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 216.26، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 232.56.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد