شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 19-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالتذبذب في مسار جانبي، ولم يظهر أي حركة قوية منذ الصباح، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 40.00، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 41.30 وتمتد إلى 43.05.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.40 والمقاومة 42.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد