شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يستند لخط اتجاه صاعد – تحليل – 19-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم فيس بوك (FB) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط سلبي من متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.30% بما يعادل -0.79 نقطة، ليستقر السهم في نهاية التداولات على سعر 265.93 دولار، ليستند السهم من جديد لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 278.60 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه