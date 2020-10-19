شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل وسط توقعات إيجابية – تحليل – 19-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم جوجل (GOOG) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.89% بما يعادل 13.88 نقطة ليستقر على سعر 1,573.01 دولار، وقد جاء هذا الارتفاع ضعيفاً نتيجة بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف البعض من تشبعه الشرائي بها.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم المحوري 1,531.31، ليستهدف مستوى المقاومة القياسي 1,732.00.

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الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد