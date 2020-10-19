إنتل يعزز من مكاسبه – تحليل – 19-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إنتل (INTC) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 0.58% بما يعادل 0.31 نقطة ليستقر على سعر 54.16 دولار، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ عودة التقاطع الإيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لذلك نحن نرجح المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 51.98، ليستهدف مستوى المقاومة 56.68.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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