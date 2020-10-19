شكرا لقرائتكم خبر عن إنفيديا يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 19-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم إنيفيديا (NVDA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر في آخ جلساته بنسبة بلغت -1.13% بما يعادل -6.34 نقطة ليستقر على سعر 552.46 دولار، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، كما يستفيد من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 526.41، ليستهدف مستوى المقاومة القياسي 589.11.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه