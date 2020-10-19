شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 19-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالتذبذب في مسار ضيق، ويواصل مؤشر ستوكاستيك الاقتراب من مناطق التشبع في الشراء، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي أمام السعر.

وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى قائماً للفترة القادمة بشرط الثبات دون 0.7195، مع التذكير بأن هدفنا المنتظر يصل إلى 0.6964.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7010 والمقاومة 0.7140

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط