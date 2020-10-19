شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 19-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر عقود خام برنت حول مستوى 43.00 منذ الصباح، ولم يظهر أي حركة قوية في الجلسات الماضية، وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً كما هو دون تغيير، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 44.10 وتمتد إلى 46.43، بينما يتطلب تحقيقها الثبات فوق 42.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.80 والمقاومة 44.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد