شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 19-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الفضة تداولاته الإيجابية ليقترب من هدفنا المنتظر عند 25.06، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن تخطي المستوى المذكور سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 26.00 كمحطة إيجابية تالية، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 23.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.70 والمقاومة 25.06

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد