شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 19-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بإيجابية ليبتعد عن مستوى 1901.80 ويعود إلى القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، تحفّزه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مما يقدّم أفضلية لمواصلة الارتفاع خلال الجلسات القادمة، بانتظار زيارة مستوى 1934.86 بشكل رئيسي، ليكون الميل الصاعد متوقعاً بقية اليوم ما لم يتم كسر مستوى 1901.80 والثبات بإغلاق يومي دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1880.00 والمقاومة 1920.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد