شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 19-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوداً بشكل سريع ليختبر المقاومة المحورية 1.3000، ولا يزال دونها حتى الآن، بينما يصل مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد هبوطاً واستئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يتطلب الثبات دون المقاومة المذكورة، بينما تتواجد الأهداف الرئيسية المنتظرة عند 1.2840 ثم 1.2705.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2820 والمقاومة 1.3030

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط