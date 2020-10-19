شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 19-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية ليختبر المقاومة المحورية 1.1745، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، بانتظار كسر مستوى 1.1720 لتعزيز فرص التوجه نحو 1.1540 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.1745 سيدفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 1.1825 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1610 والمقاومة 1.1770
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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