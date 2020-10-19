«غرفة الشارقة» تروج للفرص الكامنة خلال ملتقى الاستثمار 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارق: ”الخليج 365”

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن تأكيد مشاركتها في أعمال الدورة الرقمية من ملتقى الاستثمار السنوي الافتراضي لعام 2020، والذي تنظمه وزارة الاقتصاد خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، تحت شعار «إعادة تشكيل الاقتصادات: التحول نحو مستقبل رقمي مرن ومستدام» من خلال حضور الجلسات الافتراضية مع ممثلي الدول والجهات المشاركة، فضلاً عن المشاركة في المعرض المصاحب عبر جناح افتراضي خاص بالغرفة.

وتسعى «غرفة الشارقة» من خلال مشاركتها في هذا الحدث، إلى استعراض الإمكانات الكبيرة لبيئة إمارة الشارقة الاقتصادية أمام مجتمع الأعمال الدولي والجهات الاستثمارية المشاركة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على سهولة الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالانتساب إلى عضوية الغرفة والامتيازات الممنوحة للمستثمرين وأصحاب المشاريع، والفرص الكامنة في مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة.

فرصة مثالية

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وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الغرفة تنتهج استراتيجية في التواجد والمشاركة بكافة الفعاليات المحلية والدولية للتعريف بأهم الفرص الاستثمارية والمزايا التي تتمتع بها إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن ملتقى الاستثمار السنوي الذي تحرص الغرفة على المشاركة به يعد فرصة مثالية للتواصل مع أقطاب وممثلي الهيئات الاقتصادية الإقليمية والدولية لتعريفهم بمناخ الأعمال الفريد، ومحاور الجذب الاستثماري التي تتفرد بها الشارقة على صعيد المنطقة، كون الملتقى يجمع نخبة من رواد الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم ما بين خبراء، ورجال أعمال، لمناقشة تغير مشهد الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يطرأ، بالإضافة إلى الإضاءة على الاقتصاد الرقمي الذي يعد ركيزة لصناعة المستقبل ومعياراً للتطور وتحقيق النمو الاقتصادي والارتقاء بالخدمات، ومحفزاً لنمو الأسواق العالمية والقطاعات الاقتصادية الجديدة، وخاصة هذا العام الذي يشهد تغييرات اقتصادية نتيجة لتداعيات فيروس كوفيد-19.

بناء شراكات جديدة

من جانبها، لفتت فاطمة خليفة المقرب، مديرة إدارة العلاقات الدولية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى أن الغرفة ستعمل على ربط أعضائها ومنتسبيها بـ25 ألف مستثمر ومسؤول اقتصادي من 176 دولة، من الذين سيشاركون في الملتقى وإتاحة المجال أمامهم لاكتساب الأفكار والمعارف الجديدة وتبادل الخبرات واستعراض فرص الأعمال والشراكات، مشيرة إلى أن مشاركة الغرفة في هذا الحدث تأتي متوافقة مع شعاره لهذا العام «إعادة تشكيل الاقتصادات: التحول نحو مستقبل رقمي مرن ومستدام» بما يعكس القدرات التي أظهرتها الغرفة ومواءمتها للاتجاهات التكنولوجية الكبرى في العالم وتسخيرها في إدارة خدماتها ومواردها، وتسهيل مزاولة الأعمال القائمة رقمياً، بما يعزز التنمية المستدامة وتنافسية الأعمال، كما يعد هذا الملتقى فرصة لتوطيد أواصر العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة، وبناء شراكات جديدة استكمالاً للجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة الشارقة بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية ودفعها إلى الأمام لدعم التبادل التجاري الخارجي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وإبراز المزايا التنافسية التي تتمتع بها إمارة الشارقة والتي تجعل منها مركزاً رائداً لتأسيس وممارسة الأعمال على المستوى الإقليمي.

ويشهد الملتقى، الذي يعتبر إحدى أهم الفعاليات المتخصصة بالاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، مشاركة واسعة من نخبة من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين ومديري المشاريع وأصحاب القرار، بهدف قراءة المشهد الاستثماري الحالي والمتوقع، واستعراض فرص الاستثمار الإماراتية والعربية والعالمية، والترويج لفرص الأعمال وعقد الاتفاقات واللقاءات المشتركة.