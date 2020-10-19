شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الصيني يستعيد عافيته بنمو 4.9% في الربع الثالث من عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.9% على مستوي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الربع الثالث من العام الجاري ليقترب ثاني أكبر الاقتصادات العالمية من استعادة مستويات ما قبل اندلاع جائحة فيروس كورونا.

ووفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الصيني التي أعلنت اليوم ،على الرغم من أن معدل النمو المحقق يقل بشكل طفيف عن توقعات المحللين، لكنه يعد قريبا من تقديرات سابقة صدرت في بداية 2020، قبل بدء انتشار وباء كورونا، توقعت نمو الاقتصاد الصيني بنسب تتراوح ما بين 5.5% إلى 6 %.

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وأشارت البيانات إلى أن النمو المسجل بالربع الثالث يساعد في تدعيم النمو المحقق في الربع الثاني والبالغ نسبته 3.2% بعدما كان قد سجل الاقتصاد الصيني انكماشا تاريخيا بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا بنسبة 6.8% خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام تزامنا مع تدابير العزل والإغلاق.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 1.9% في 2020، ليقترب من أن يكون الاقتصاد العالمي الرئيسي الوحيد الذي يسجل نموا هذا العام الذي شهد تدهورأداء اقتصادات عالمية عدة بسبب أزمة تفشي الوباء.