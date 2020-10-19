شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الحديد والأسمنت بالسوق المحلى اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الاسمنت والحديد والرمل والطوب والزلط والجبس اليوم الاثنين 19-10-2020 استقرارا فى الأسواق الداخلية وذلك حسبما أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وأكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار جميع الخامات المستخدمة في البناء تشهد استقرارا نظرا لزيادة المعروض في السوق، مشيرا إلي أن سعر طن الحديد سجل 9100 - 9500 جنيها تسليم ارض مصنع، وأن السعر للمستهلك عند 9400 -10000 جنيها.

Advertisements

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن طن الاسمنت سجل 650-680 جنيها تسليم المصنع في حين يصل سعر المستهلك إلي 700-750 جنيها للطن، وأن أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

والجدير بالذكر أن صادرات مصر من الأسمنت، شهدت تراجعا خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2020، بنحو 18% لتبلغ 31 مليون دولار، مقابل 38 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، وفق تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وقال التقرير، إن مصر صدرت أسمنت خلال الربع الأول من 2020 إلى 46 دولة، منها 19 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2019 وتتمثل فى "مالطه، الدومنيكان، اريوبا، كندا، غانا، بيرو، بنين، جامبيا، سيراليون، بوركينا فاسو، رواندا، تايلاند، الفلبين، ساحل العاج، مالى، هولندا، المغرب، جامايكا، والنمسا.