شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. البطاطس بـ 2.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع أصناف الخضار اليوم الاثنين 19-10-2020 تشهد استقرارا فى السوق المحلى وفقا للأسعار الرسمية المعلنة بسوق العبور للجملة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الطماطم سجلت 3 إلي 5 جنيهات، وأسعار الخيار من 5 إلي 7 جنيهات، والبطاطس من 2.5 إلي 3 جنيهات، والبطاطا من 1.5 إلي 2 جنيه، والباذنجان الرومي من 1.5 إلي 2 جنيه، والباذنجان العروس الأبيض من 3 إلي 4 جنيهات، والباذنجان العروس الأسود من 2.5 إلي 3 جنيهات، والكوسة من 3 إلي 6 جنيهات.

وأشار النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن سعر البصل الأحمر يترواح بين 5 إلي 5.5 جنيه، والبصل الأبيض من 4 إلي 5 جنيهات، والجزر من 3 إلي 5 جنيهات، والفاصوليا من 4 إلي 7 جنيهات، والبسلة من 18 من 20 جنيها، والبامية من 15 إلي 17 جنيها، سعر الفلفل ألوان من 17 إلي 21 جنيها، والفلفل الرومي الاخضر من 3 إلي 5 جنيها.

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الفلفل الحامي الأخضر من 2.5 إلي 4.5 جنيه، والمشروم الكرتونة من 160 إلي 170 جنيها، والجنزبيل الأخضر الكرتونة من 170 إلي 180 جنيها، والثوم البلدي من 17 إلي 20 جنيها، والثوم الصيني الكرتونة بـ230 جنيها، والليمون البلدي من 6 إلي 7 جنيهات، والليمون الإيطالي من 5 إلي 6 جنيهات، وسعر الملوخيه يتراوح من 1.5 إلي2 جنيه، والسبانخ من7 إلي 10 جنيهات، والقلقاس من 3 إلي 3.5 جنيه، والكرنب الأحمر القفص بـ 70 جنيها، والكرنب أبيض سلطة القفص بـ 150جنيها، والقرنبيط الواحدة بـ 5 جنيهات، والبروكلي بـ10 جنيهات.

وكان تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، أعلن عن ارتفاع صادرات 4 أنواع خضروات لـ57 ألفا و614 طنا، منها الثوم ما يقرب من 34 ألفا و366 طنا، وصادرات الفلفل 2720 طنا، وباذنجان 1214 طنا والفاصوليا 16 ألفا و360 طنا، والخيار 3314 طنا منذ بدء موسم التصدير وحتى 5 من الشهر الجارى ، وسط متابعة لجميع الشحنات المصدرة من الخضروات تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والدولية، وجارى الشحن والتصدير .