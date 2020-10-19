شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك+ تبحث توقعات ضعف الطلب على النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر في أوبك+ إن مجموعة الدول المنتجة للنفط ستجتمع اليوم الاثنين لبحث توقعات ضعف الطلب في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وزيادة إنتاج ليبيا لكن من غير المرجح أن توصي بتحرك فوري.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة مراقبة وزارية مشتركة، تشمل المنتجين الكبيرين السعودية وروسيا.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في إطار ما يعرف بأوبك+، الإنتاج منذ يناير 2017 في مسعى لموازنة السوق ودعم الأسعار وخفض المخزونات.

وتكبح المجموعة حاليا الإنتاج 7.7 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 9.7 مليون برميل يوميا، ومن المقرر أن تقلص التخفيضات مليوني برميل يوميا بحلول يناير.

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ويقول عدة مراقبين لأوبك، منهم محللون من بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان، إن التوقعات المتشائمة للطلب قد تدفع أوبك+ لتأجيل أي تخفيف للتخفيضات. لكن الإمارات وروسيا قالتا إن التخفيضات ستُقلص كما هو مقرر.

وتجتمع المجموعة من جديد في 30 نوفمبر.

وبحث خبراء أوبك+ الأسبوع الماضي مخاطر استمرار فائض المعروض في 2021 في حالة تفشي موجة ثانية فادحة وطويلة الأمد من جائحة كوفيد-19.

وقال محمد باركيندو الأمين العام لأوبك الأسبوع الماضي إن "الطلب لا يزال يبدو ضعيفا في حد ذاته".