يورونكست توقف تداول جميع المنتجات بسبب خلل فنى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت يورونكست لإدارة البورصات إنها أوقفت التداولات على جميع منتجاتها النقدية والمشتقة بسبب مشكلة فنية.

وقالت الشركة التي تدير كاك "نعكف على حل هذه المشكلة وسنعلن عن مزيد من التفاصيل في أسرع وقت ممكن فيما يتعلق بزمن ما قبل الفتح المتوقع واستئناف التداول."

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كان مؤشر الأسهم القيادية الفرنسي كاك 40 مرتفعا 0.8 بالمئة إلى 4976.15 نقطة قبل التوقف.

يأتي ذلك عقب توقف كبير ببورصة طوكيو في وقت سابق من الشهر الحالي، تسبب في شلل تام لأسواق الأسهم في اليابان، فيما كان أسوأ تعطل على الإطلاق لثالث أكبر سوق أسهم في العالم.