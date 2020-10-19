شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواصل التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين بفضل بيانات صينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ، بفضل بيانات قوية عن الاقتصاد الصيني ، عززت شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، والتركيز على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

ارتفع اليورو مقابل الدولار قرابة 0.2% إلى 1.1737$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1716 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1703$.

حقق اليورو يوم الجمعة ارتفاعا بحوالي 0.1% مقابل الدولار ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.1688$ والمسجل فى اليوم السابق.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ، فقدت العملة الأوروبية الموحدة قرابة واحد بالمئة مقابل العملة الأمريكية ، فى أول خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل إقبال المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل.

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وذلك مع تلاشي آمال إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة قبل انتخابات الرئاسة مطلع الشهر المقبل ،بالإضافة إلى تسارع انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا فى أوروبا والمملكة المتحدة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا التراجع ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين عقب البيانات الصينية ، والتركيز على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

أظهرت البيانات نمو الاقتصاد الصيني بمعدل 4.9% خلال الربع الثالث من هذا العام ، بالمقارنة بمعدل نمو 3.2% فى الربع الثاني ، ليتأكد أن ثاني أكبر اقتصاد فى العالم لا يزال على طريق التعافي السريع من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت البيانات أيضا ارتفاع الإنتاج الصناعي الصيني بنسبة 6.9% فى أيلول/سبتمبر من ارتفاع بنسبة 5.6% فى آب/أغسطس ، متجاوزا توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 5.8% ،وقفزت مبيعات التجزئة بنسبة 3.3% فى أيلول/سبتمبر من ارتفاع بنسبة 0.5% الشهر السابق، لتتجاوز توقعات الخبراء أيضا ارتفاع بنسبة 1.7%.