شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار عقب تفوق البيانات الصينية وبالأخص الصناعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 06:56 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.60% لتتداول حالياً عند 870.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 865.50$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 864.85$ للأوتصة، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 93.72 مقارنة بالافتتاحية عند 93.71.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والتي أظهرت تباطؤ النمو إلي 2.7% مقابل 11.5% في الربع الثاني الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 3.2%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 4.9% مقابل 3.2% في الربع الثاني، أيضا دون التوقعات التي أشارت لاتساع النمو إلى 5.5%.

وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة للصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، تسارع النمو إلى 3.3% مقابل 0.5% في آب/أغسطس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 1.7%، وفي سياق أخر، أوضحت قراءة مؤشر معدلات البطالة للصين تراجعاً إلى 5.4% مقابل 5.6% في آب/أغسطس، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتراجع إلى 5.5%.

كما تابعنا من قبل أكبر دولة صناعية في أسيا وثاني أكبر دولة صناعية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة السنوية لمؤشر للإنتاج الصناعي من قبل المكتب الوطني للإحصاء للصين والتي أظهرت تسارع النمو إلى 6.9% مقابل 5.6% في آب/أغسطس، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 5.8%.

Advertisements

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق إلى حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي من المقرر أن يشارك في وقت لاحق اليوم في حلقة نقاش حول المدفوعات عبر الحدود والعملات الرقمية في الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند ما قيمته 83 خلال هذا الشهر.

وبالنظر إلى تطورات مفاوضات المشرعين الأمريكيين حيال اعتماد تحفيز ثانية لدعم أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، فقد تابعنا السبت الماضي التقرير التي تطرقت إلى استكمال رئيسة مجلس النواب الأمريكية الديمقراطية نانسي بلوسي محادثاتها المطولة مع وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين لوضع اللمسات الأخيرة لحزمة التحفيز.

هذا وقد أفادت التقرير بأن رئيسة مجلس النواب الأمريكية بلوسي نوهت لكون التوصل إلى صفقة بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري الحاكم والحزب الديمقراطي وتمرير مشروع قانون حزمة التحفيز الثانية لمواجهة التداعيات السلبية لكورونا على الاقتصاد الأمريكي، لا تزال ممكنة، وذلك مع تحديدها لغداً الثلاثاء موعد نهائية لإحداث تقدم مع البيت الأبيض.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 39.60 مليون ولقي 1,107,374 شخص مصرعهم في 235 دولة، الأمر الذي يجعل الحكومات في جميع أنحاء العالم تبحث كافة السبل لوضع استراتيجية تبطأ تفشي الفيروس التاجي دون اللجوء إلى إقرار إغلاق واسع النطاق من جديد والذي أثقل بشكل موسع سابقاً على اقتصاديتها محلياً وتباعاً عالمياً.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي الفيروس التاجي، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.