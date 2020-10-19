شكرا لقرائتكم خبر عن البنك السعودي الفرنسي يبدأ إصدار صكوك إضافية من الفئة الأولى بالريال السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك السعودي الفرنسي، اليوم الإثنين، عن بدء طرح إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال السعودي.

وأشار البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى أنه سيتم تحديد عدد الصكوك المصدرة وقيمتها وفقاً لظروف السوق.

وبحسب البيان، يبدأ الطرح اليوم الإثنين الموافق 19 أكتوبر الجاري، على أن ينتهي في 8 نوفمبر المُقبل، علماً بأن الحد الأدنى للإكتتاب 1 مليون ريال سعودي.

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ويستهدف البنك من الإصدار، مستثمرين ذوي خبرة حسب التعريف الوارد في المادة التاسعة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وقام البنك بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال بشكل منفرد كمدير لسجل الاكتتاب ومنسق رئيسي ومدير رئيسي للطرح الخاص.

هذا ويمكن استرداد الصكوك في وقت مبكر بناء على حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو بناء على خيار البنك كما هو موضّح في شروط وأحكام الصكوك.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 437 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل صافي أرباح بلغت 804 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2019.