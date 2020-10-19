شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز العربية تفتتح أكبر دار للسينما في المملكة بمركز "الظهران مول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المراكز العربية عن نجاحها في افتتاح أكبر دار للسينما في المملكة العربية السعودية بمركزها التجاري "الظهران مول"، بتاريخ الخميس الماضي الموافق 15 أكتوبر الجاري.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن دار السينما تضم 18 شاشة سينمائية بطاقة استيعابية 2,368 مقعداً على مساحة تبلغ 9,663 متراً مربعاً من إجمالي المساحات القابلة للتأجير بالظهران مول.

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وبحسب البيان، سيتم تشغيل هذه الدار بواقع 50% من طاقته الاستيعابية حتى إشعار آخر، بما يتوافق مع تدابير الصحة والسلامة التي تتبناها الشركة، علمًا بأنه يتم تحفيز الزوار على شراء تذاكرهم من خلال أحد ماكينات صرف التذاكر الآلية الخمس التابعة للدار.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 153.1 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل أرباح بلغت 227 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 16.9%، أي ما يعادل 96.7 مليون ريال مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي.