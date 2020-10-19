شكرا لقرائتكم خبر عن البنك العربي الوطني يعتزم إصدار صكوك من الشريحة الثانية مقومة بالدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك العربي الوطني عن عزمه إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي، من خلال طرحها داخل وخارج المملكة العربية السعودية على مستثمرين مؤهلين.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه قام بتعيين شركة اتش اس بي سي بي ال سي وشركة جي. بي. مورجان للأوراق المالية بي ال سي كمديراً الاكتتاب وسجل الاكتتاب، بالإضافة إلى شركة العربي الوطني للاستثمار كمدير للاكتتاب، لعقد مكالمات مع المستثمرين المحليين والدوليين ابتداءً من اليوم الإثنين الموافق 19 أكتوبر الجاري.

وسبق أن صدرت موافقة مجلس إدارة البنك، في 22 سبتمبر الماضي، على إصدار وطرح الصكوك وفقًا لظروف السوق واحتياجات البنك المالية والاستراتيجية، وذلك بحسب ما يراه البنك ملائمًا.

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ويستهدف البنك من الطرح دعم قاعدة رأس مال البنك وتلبية احتياجاته المالية والاستراتيجية.

ونوه البنك، إلى أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بعد الزكاة بلغ 596.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 1.02 مليار ريال في الربع المنتهي في 31 يونيو 2019.

وعلى الصعيد ذاته، حقق البنك صافي أرباح بعد الزكاة بلغ 1.1 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 1.9 مليار ريال في النصف المقارن المنتهي في 31 يونيو 2019.