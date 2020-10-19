شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الدريس ترتفع 122.3% بالربع الثالث لزيادة أسعار المحروقات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، المُعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 122.3% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 36.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 16.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 62.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 34.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى زيادة هامش الربح للمحروقات بالرغم من انخفاض المبيعات لقطاعي بترول وناقل وانخفاض اسعار المحرروقات وانخفاض الإيرادات الأخرى، وزيادة أرباح الاستثمار في المشروع المشترك وأرباح غير محققة من إعادة تقييم الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة، وانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية والمصاريف العمومية والادارية بالرغم من زيادة المصاريف المالية ومصاريف الزكاة .

وفي المُقابل، تراجعت المبيعات إلى 1.3 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 1.5 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 81.6 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 63.7 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 44.7 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 47.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، وبنسبة تراجع 5.3%.