شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبي ترتفع بالمستهل وسط صعود 5 قطاعات على رأسها البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.65% رابحاً 14.18 نقطة ليصل إلى مستوى 2195.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 32.9 مليون سهم محققة ما قيمته 15.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 478 صفقة لعدد 25 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.83%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.75%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.66%، ثم قطاعي التأمين والنقل بنسبة 0.44%، 0.41%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 2.29%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.67%.

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وقفز 17 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 12.74%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 9.39%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.21%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 2.50%، فيما تصدر سهم شركة الإثمار القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 13.5 مليون ورقة بقيمة 3.7 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة دبي إكس بي إنترتيمنتس، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر الجاري، لمراجعة قائمة المرشحين، وأي مستجدات أخرى.