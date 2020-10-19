شكرا لقرائتكم خبر عن سهما "الإثمار القابضة" و"المصرف الخليجى" يهبطان ببورصة البحرين بالافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.04% خاسراً 0.53 نقطة ليصل إلى مستوى 1476.41 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.3 مليون سهم بقيممة 188.9 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.52% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.88%، المصرف الخليجي التجاري بنسبة 2.5%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.82% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.38%.

وكانت شركة زين البحرين، قد أعلنت عن تغيير موعد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة واعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020 المقرر عقده يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر إلى يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر الجاري في تمام الساعة 1.15 ظهراً.